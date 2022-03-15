Erdoğan Almanya Şansölyesi Scholz'u ağırladı: Ukrayna’da aynı endişelere sahibiz

Son bir hafta içerisinde dünya liderleriyle peş peşe görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün de Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile bir araya geldi. Erdoğan, Scholz ile ağırlıklı olarak Ukrayna-Rusya konusunu değerlendirdiklerini belirterek, “NATO müttefiki iki ülke olarak müşterek görüş ve endişelere sahip olduğumuzu özellikle teyit ettik. Çözüme yönelik diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiği yönünde mutabık kaldık” dedi.

MONTRÖ İÇİN TEŞEKKÜR

Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşı konusuda gösterdiği gayrete değinen Şansölye ise “Türk müttefikimizin de diplomatik çabasını olumlu karşılıyoruz. Montrö’ye göre Boğaz’ın savaş gemilerine kapatılmasını önemli buluyoruz ve teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Almanya ile yakın diyalog ve iş birliğini sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, özetle şöyle konuştu:

DİPLOMATİK ÇABALAR HIZLANDIRILMALI

Siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel ilişkilerimizi her türlü yönde ele alma fırsatını bulduk. Şu anda sadece bölgesel değil, dünya gündemini işgal eden Rusya-Ukrayna konusunu da ağırlıklı olarak değerlendirme fırsatını bulduk. Görüşmelerimizdeki Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeler tabii ki dikkat çekici. Bir yandan Avrupa güvenliğine yönelik zaruri önlemleri alırken, diğer yandan çözüme yönelik diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiği yönünde mutabık kaldık. Kalıcı ateşkesin tesisi konusundaki çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz.

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TÜRKİYE ANAHTAR ÜLKE DURUMUNDA

Almanya’yla bölgesel konularda yakın iş birliği içerisinde çalışmayı önemsiyoruz. Bölgemizdeki son gelişmeler Türkiye’nin başta güvenlik ve enerji olmak üzere birçok konuda anahtar role sahip olduğunu ispatlamıştır. 2020 yılında 38 milyar dolar civarında gerçekleşen ikili ticaret hacmimiz 2021’de 41 milyar doları aşmış vaziyette. Bu rakamı, 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız. Türk-Alman Üniversitesi’nde bir İlahiyat Fakültesi kurulması ve Almanya ayağının da süratle adımın atılmasını kendilerine teklif ettim.

NATO’NUN YAPMADIKLARINI BİZ YAPTIK

İki lider açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Alman gazetecinin “Rusya’dan hala silah alacak mısınız? Bunun dışında Batı’nın yaptırımlarına katılacak mısınız?” sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi: “Bugüne kadar aldığımız silah veya silahlar var. Şu andaki şartlar içerisinde gelecek ne gösterir onu şu anda konuşmak herhalde erken olur. Şartlar ne getirir, ne götürür, görmemiz lazım. Biz sayın Zelenski’yle, sayın Putin’le de dostluğumuzu aynen korumak durumundayız. Yaptırımlara gelince BM kuralları içerisinde ne gerekiyorsa onu yaptık ve NATO üyesi ülkelerinin yapmadıklarını biz Rusya’ya rağmen Ukrayna’ya yaptık, desteklerimizi sürdürdük. İnsani yardımlarımızı da aynı şekilde, şu anda 50’yi aşkın tırı Ukrayna’ya gönderdik, göndermeye de devam ediyoruz.”

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Andrzej Duda da geliyor

Rusya-Ukrayna savaşında dengede ve arabulucu pozisyonuyla öne çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ziyaretinin ardından Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da Türkiye’ye geliyor. Duda’nın ziyareti çarşamba günü planlanıyor. Ziyaret kapsamında Duda, Erdoğan ile bir araya gelecek. İkilinin gündeminde, Rusya-Ukrayna savaşında son durum ve ateşkes diplomasisi olacak.