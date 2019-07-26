Gündem Erdoğan ile İmran Han telefonda görüştü
POLİTİKA

​Erdoğan ile İmran Han telefonda görüştü

Erdoğan ile İmran Han telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pakistan Başbakanı İmran Han ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fotoğraf: Arşiv.
Pakistan Başbakanı İmran Han ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fotoğraf: Arşiv.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmede, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade etti.

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