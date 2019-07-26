​Erdoğan ile İmran Han telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmede, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmede, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade etti.
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