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Erdoğan MKYK’da önemli mesajlar verdi: Siyasette gerekli hamleleri yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında önemli mesajlar verdi. Üç saat süren toplantıda, Erdoğan, kurmaylarına partinin tüm kurullarının sahada olması konusunda uyarılarda bulundu. Kongre takvimiyle ilgili sürecin başladığı toplantıda Erdoğan, “Sahaya inin, çok iyi çalışın. Partimize katkı sunacak iyi insanlar bulun” diyerek kongrelerle ilgili ilk talimatı verdi.

Resul Ekrem Şahan
08:40 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında kritik açıklamalar yaptı.


Üç saat süren toplantıda, Erdoğan, kurmaylarına partinin tüm kurullarının sahada olması konusunda uyarılarda bulundu.


Kongre takvimiyle ilgili sürecin başladığı toplantıda Erdoğan, “Sahaya inin, çok iyi çalışın. Partimize katkı sunacak iyi insanlar bulun” diyerek kongrelerle ilgili ilk talimatı verdi.


MUHALEFETE DEĞİL BİZE BAKIN

Erdoğan, kurmaylarına ‘muhalefetin yaptığı işleri dikkate almamaları gerektiğini’ belirterek, “Muhalefet falan bakmayın, bize bakın, kendinize bakın” dedi. Erdoğan, “Yüz yüze bakacağız. Sadece ekonomiyi düzelterek bu işin bitmeyeceğini ben de biliyorum. Bu anlamda siyasette de gerekli hamleleri yapacağız” ifadelerini kullandı.


TARIM DESTEKLERİNİ DOĞRU ANLATIN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sunum yaptığı toplantıda Erdoğan, “Tarım ve hayvancılık desteklerini vatandaşımıza doğru anlatın ki herkes destekten faydalanabilsin” dedi



#Recep Tayyip Erdoğan
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#AK Parti
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