Erdoğan Putin'le yaptığı Karabağ görüşmesini anlattı: Kırmızı çizgilerimiz aşılırsa babamızın oğlu olsa gözümüz görmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda Karabağ krizi konusunda Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşmeyi anlattı.
Türkiye'nin Karabağ konusundaki hassasiyetini aktardığını belirten Erdoğan, "Sayın Putin'le de görüştüm. Ben İlham kardeşimle, siz de Paşinyan ile görüşün. Atalım adımlarımızı. İnşallah samimi olurlar ve çözülür. Süreç devam ediyor. Kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Bunlar aşılırsa babamızın oğlu olsa gözümüz görmez.
"Ermenistan 600 dolara PKK'lıları savaştırıyor"
Siz Suriye'den Azerbaycan'a yabancı güçler gönderiyorsunuz' diyorlar. Ben de Sayın Başkan'a '2000 civarında PKK/YPG'lileri Ermenistan 600 dolar maaşla orada savaşıyorlar' dedim. 'Benim haberim yok' dedi. Bunun üzerinde durmanız lazım. Buna göre adımlar atmak lazım. Sayın Putin'in PKK/YPG'ye yüz vereceğine ihtimal vermiyorum ama Paşinyan'a söylemesi lazım, gereği yapılır" dedi.