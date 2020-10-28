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Gündem Erdoğan Putinle yaptığı Karabağ görüşmesini anlattı Kırmızı çizgilerimiz aşılırsa babamızın oğlu olsa gözümüz görmez
POLİTİKA

Erdoğan Putin'le yaptığı Karabağ görüşmesini anlattı: Kırmızı çizgilerimiz aşılırsa babamızın oğlu olsa gözümüz görmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ krizi konusunda Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Putin'e Karabağ konusundaki Türkiye'nin hassasiyetlerini ilettiklerini belirten Erdoğan, "Kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Bunlar aşılırsa babamızın oğlu olsa gözümüz görmez" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda Karabağ krizi konusunda Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşmeyi anlattı.

Erdoğan Putin'le görüşmesini anlattı: Kırmızı çizgilerimizi de söyledik, bunlar aşıldığında babamızın oğlu olsa gözümüz görmez
OYNAT 01:44
Erdoğan Putin'le görüşmesini anlattı: Kırmızı çizgilerimizi de söyledik, bunlar aşıldığında babamızın oğlu olsa gözümüz görmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Karabağ krizi konusunda Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşmeyi anlattı. Erdoğan, 'Sayın Putin'le de görüştüm. Ben İlham kardeşimle, siz de Paşinyan ile görüşün. Atalım adımlarımızı. İnşallah samimi olurlar ve çözülür. Süreç devam ediyor. Kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Bunlar aşılırsa babamızın oğlu olsa gözümüz görmez' diye konuştu.


Türkiye'nin Karabağ konusundaki hassasiyetini aktardığını belirten Erdoğan, "Sayın Putin'le de görüştüm. Ben İlham kardeşimle, siz de Paşinyan ile görüşün. Atalım adımlarımızı. İnşallah samimi olurlar ve çözülür. Süreç devam ediyor. Kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Bunlar aşılırsa babamızın oğlu olsa gözümüz görmez.

"Ermenistan 600 dolara PKK'lıları savaştırıyor"

Siz Suriye'den Azerbaycan'a yabancı güçler gönderiyorsunuz' diyorlar. Ben de Sayın Başkan'a '2000 civarında PKK/YPG'lileri Ermenistan 600 dolar maaşla orada savaşıyorlar' dedim. 'Benim haberim yok' dedi. Bunun üzerinde durmanız lazım. Buna göre adımlar atmak lazım. Sayın Putin'in PKK/YPG'ye yüz vereceğine ihtimal vermiyorum ama Paşinyan'a söylemesi lazım, gereği yapılır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sevgililer sevgilisine bu denli hakaret eden namussuzlarla ilgili benim bir şey söylememe de gerek yok
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