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ANKARA

Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü: İstanbul ivmesi devam etmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile tele zirve gerçekleştirdi. İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu vurgulayan Erdoğan, İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü: İstanbul ivmesi devam etmeli
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Pazar günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle telefonda, pazartesi ise her iki ülkeye gidecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yüz yüze görüşen Erdoğan, dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir tele zirve gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi.

OLUMLU İVME DEVAM ETMELİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etti.

LİDERLER ZİRVESİ TEKLİFİ

Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye’nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

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