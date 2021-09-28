Erdoğan ve Putin görüşmesinde ana gündem Suriye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye, Afganistan ve Libya meselelerini ele alacaklarını söyledi.

29 EYLÜL'DE SOÇİ'DE

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Soçi kentinde 29 Eylül'de yapılması planlanan Putin ve Erdoğan'ın görüşmesi için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

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NELER KONUŞULACAK?

Putin ile Erdoğan'ın yüz yüze görüşeceği bilgisini paylaşan Peskov, "İki liderin her zaman konuşacağı çok şey var. Öncelikle Suriye ve elbette Afganistan gündemde olacak. Libya ve diğer uluslararası meseleler konusunda geleneksel şekilde görüş alışverişinde bulunulacak" dedi.

ORTAK PROJELER

Görüşmede, ikili ilişkilerinin de ele alınacağını aktaran Peskov, "İkili ilişkiler açısından birçok ortak nokta var; ekonomi alanında ortak projeler üzerinde çalışma, ticari ve ekonomik ilişkiler" diye konuştu. Peskov, Rus ve Türk işletmelerinin bu konuyla ilgili olduğunu belirtti.

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KRİTİK GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus muhatabı Putin, 25 Kasım 2015’te yaşanan uçak düşürme krizinin ardından iki ülke arasındaki tüm sorunları baş başa görüşmelerle aştı. Erdoğan ve Putin’in yaptığı kritik görüşmeler şöyle:

- Uçak düşürme krizi ardından ilk temas 9 Ağustos 2016’da Rusya’da oldu.

- 2016 yılında Erdoğan ve Putin 3 Eylül’de Çin’de, 10 Ekim’de İstanbul’da bir araya geldiler.

- İki lider Karlov suikasti ardından 10 Mart 2017’de Moskova’da baş başa görüştü.

- Bu görüşmenin ardından aynı yıl Erdoğan ve Putin, 3 Mayıs’ta Soçi’de bir araya geldi.

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- İki lider, 8 Temmuz’da Almanya’da, 28 Eylül’de Ankara’da baş başa görüştü.

- 14 Mayıs’ta da Çin’de Yol ve Kuşak Forumu’na birlikte katıldılar. 13 Kasım’da Soçi’de, 11 Aralık’ta Ankara’da baş başa görüşen liderler, 22 Kasım’da Suriye konulu üçlü zirvede bir araya geldiler.

- Putin, 3-4 Nisan 2018 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etti. İki lider, 28 Temmuz 2018’de Güney Afrika’da, 7 Eylül 2018’de Tahran’da buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Eylül 2018’de Soçi’ye günübirlik çalışma ziyaretinde bulundu.

- 27 Ekim 2018’de Erdoğan ve Putin, İstanbul’da bir araya geldi. Liderler arasında 2018 yılının son teması 1 Aralık’ta oldu.

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- Erdoğan ile Putin 23 Ocak 2019’da Rusya’da 1 saat 50 dakika süren baş başa bir görüşme yaptı.

- Erdoğan, 14 Şubat 2019’da gerçekleştirdiği Soçi ziyaretinde, Putin ile 50 dakika baş başa görüştü.

- Erdoğan, 8 Nisan 2019 tarihinde Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyarette Putin ile baş başa görüştü.

- Erdoğan ve Putin, 29 Haziran 2019’da G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Ağustos 2019’da gittiği Moskova’da Putin ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

- Putin, Suriye konulu üçlü zirveye katılmak üzere, 16 Eylül 2019 tarihinde Türkiye’yi ziyaret etti.

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- Erdoğan ile Putin 22 Ekim 2019 tarihinde Rusya’nın Soçi kentinde yaklaşık 6 buçuk saatlik görüşme yaptı.

- İki lider koronavirüs pandemisinin dünyayı etkisi altına aldığı 2020 yılı başında iki kez yüz yüze görüştü. Putin, TürkAkım Projesi Açılış Töreni’ne katılmak üzere, 8 Ocak 2020’de İstanbul’u ziyaret etti. Erdoğan ve Putin Haliç Kongre Merkezi’nde baş başa da görüştü.

- Erdoğan ve Putin 5 Mart 2020’de Moskova’da görüştü.

- Bu tarihten sonra karşılıklı telefon diplomasisi devreye girdi. İki lider sık sık sorunların çözümünde telefon diplomasisini kullandılar.

GÜNDEM En kritik sorunları baş başa aştılar