Gündem Erdoğan yarın Ukraynada Kievde 10 milyar dolarlık imza
ANKARA

Erdoğan yarın Ukrayna'da: Kiev’de 10 milyar dolarlık imza

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarınki Ukrayna ziyareti öncesinde Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye ile 10 milyar dolarlık serbest ticaret anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Donbass krizinin barışçıl çözümü için arabuluculuk yönüyle öne çıkan ziyarette, ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı da yapılacak.

Abone Ol Google News
Kıymet Sezer Yeni Şafak
​Erdoğan yarın Ukraynada: Kiev’de 10 milyar dolarlık imza
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Ukrayna’ya günü birlik bir ziyarette bulunacak. Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) 10. Toplantısı, Kiev’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy eş başkanlığında Türk ve Ukraynalı işadamlarının yoğun katılımıyla yapılacak.

İki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesini hedefleyen YDSK toplantısının yanı sıra Erdoğan’ın Kiev temasları, Donbass krizinin barışçıl çözümü çabalarında öne çıkıyor.

Volodimir Zelenskiy-Recep Tayyip Erdoğan
Volodimir Zelenskiy-Recep Tayyip Erdoğan

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Türkiye, Donbass krizinin barışçıl çözümü konulu çabalara büyük katkı sunarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taraflar arasında arabuluculuğa hazır olduğunu açıklamıştı. Kiev ziyareti kapsamında Erdoğan-Zelenskiy arasında yapılacak baş başa görüşmelerde konu detaylı olarak masaya yatırılacak. Toplantıda iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması da imzalanacak.

Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosu’nda (Verhovna Rada) yaptığı konuşmada, Türkiye ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretinde güçlü bir ekonomik sinyal vermek istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 Şubat’ta gerçekleştirmesi planlanan Ukrayna ziyaretinde, yeni iş birlikleri için görüşmelerin yapılması planlanıyor. İki ülke arasında yıllık 5 milyar dolar düzeyinde olan ikili ticaret hacminin kısa sürede 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Erdoğan’ın Kiev temaslarının çıktıları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerde masada olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Şubat'ta Ukrayna'ya gidecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Şubat'ta Ukrayna'ya gidecek

Ukrayna ziyareti yeni iş birlikleri için fırsat yaratacak
EKONOMİ
Ukrayna ziyareti yeni iş birlikleri için fırsat yaratacak
Para cezası uygulanacak

Para cezası uygulanacak

​Aşısızlara yönelik yeni kısıtlama.
Girikin ölümünde ihmal iddiası

Girik'in ölümünde ihmal iddiası

​Suç duyurusunda bulunuldu: Bin lira istenince test yaptırmadı.
CHP Sözcüsü Öztrak: Yavuz Ağıralioğlunun sözlerinin kıymetiharbiyesi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' değerlendirmesi: Ne yapıldıysa biz yaptık.

Lübnan Başbakanı ile ortak basın toplantısında kritik mesajlar.

​Azerbaycan ile ilişkiler resmen müttefiklik düzeyine çıkarılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.