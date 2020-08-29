Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajında Doğu Akdeniz vurgusu: Tereddüt göstermeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunun tüm dünyaya bir kez daha ilan edildiğini belirttiği mesajındaDoğu Akdeniz'le ilgili de vurgu yaptı.

Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şu ifadeler yer aldı:

30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir.

DÜNYA Alman basını: Erdoğan taviz vermiyor, Türkiye Doğu Akdeniz'de hakkı olanı alacak

"Ülkemizi dışlamaya çalışanlarla bir asır önce işgale yeltenenlerin aynı olması tesadüf değil"

Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması tesadüf değildir.

GÜNDEM Haydutluğa boyun eğmeyiz

"Mavi Vatan'ki hevesleri boşa çıkarmakta tereddüt göstermeyeceğiz"