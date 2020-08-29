Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajında Doğu Akdeniz vurgusu: Tereddüt göstermeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunun tüm dünyaya bir kez daha ilan edildiğini belirttiği mesajındaDoğu Akdeniz'le ilgili de vurgu yaptı.
Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şu ifadeler yer aldı:
30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir.
"Ülkemizi dışlamaya çalışanlarla bir asır önce işgale yeltenenlerin aynı olması tesadüf değil"
- Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması tesadüf değildir.
"Mavi Vatan'ki hevesleri boşa çıkarmakta tereddüt göstermeyeceğiz"
- Milletimiz nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de Mavi Vatan'daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecek.