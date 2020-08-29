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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın 30 Ağustos mesajında Doğu Akdeniz vurgusu Tereddüt göstermeyeceğiz
ANKARA

Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajında Doğu Akdeniz vurgusu: Tereddüt göstermeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajında Doğu Akdeniz ile ilgili de net vurgularda bulunan Erdoğan, "Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması tesadüf değildir. Milletimiz Mavi Vatan'daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunun tüm dünyaya bir kez daha ilan edildiğini belirttiği mesajındaDoğu Akdeniz'le ilgili de vurgu yaptı.

Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şu ifadeler yer aldı:

30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir.

Alman basını: Erdoğan taviz vermiyor, Türkiye Doğu Akdeniz'de hakkı olanı alacak
DÜNYA
Alman basını: Erdoğan taviz vermiyor, Türkiye Doğu Akdeniz'de hakkı olanı alacak

"Ülkemizi dışlamaya çalışanlarla bir asır önce işgale yeltenenlerin aynı olması tesadüf değil"

  • Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması tesadüf değildir.

Haydutluğa boyun eğmeyiz
GÜNDEM
Haydutluğa boyun eğmeyiz

"Mavi Vatan'ki hevesleri boşa çıkarmakta tereddüt göstermeyeceğiz"

  • Milletimiz nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de Mavi Vatan'daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net açıklama: Doğu Akdeniz'de yeni Sevr'e boyun eğmeyeceğiz
OYNAT 01:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net açıklama: Doğu Akdeniz'de yeni Sevr'e boyun eğmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne konuştu. Doğu Akdeniz'de istikbal mücadelesi verildiğini belirten Erdoğan, ''Yeni Sevr'e boyun eğmeyeceğiz' dedi.
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Doğu Akdenizleilgili net vurgu

Doğu Akdeniz'le
ilgili net vurgu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı.
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