Erdoğan'ın seçim zaferi İslam düşmanı Hollandalı ırkçı siyasetçiyi çıldırttı

Geert Wilders
İslam'a, Hz. Muhammed'e, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler eden Türk düşmanı ırkçı Hollandalı siyasetçi
Geert Wilders
, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur
lerin ardından Twitter hesabı üzerinden skandal paylaşımlarda bulundu.
Seçim sonucunu hazmedemedi
Seçim sonucunu hazmedemedi
Özgürlük Partisi'nin lideri olan Wilders, Hollanda'da yaşayan gurbetçilerin Erdoğan'a oy vermesini eleştirdi.
Wilders,
"Umarım, İslamofaşist Erdoğan'a oy veren Hollanda'daki tüm Türkler, şimdi bavullarını toplayıp Türkiye'ye taşınırlar. Güle güle!"
ifadesini kullandı.
Bu tweet'inin dışında bir de fotoğraflı bir mesaj paylaşan ve Türkiye'nin battığını ima eden Wilders,
"Bye Bye Türkiye"
diye yazdı.
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28 dakika önce