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Erdoğan'ın seçim zaferi İslam düşmanı Hollandalı ırkçı siyasetçiyi çıldırttı

Hollanda'nın aşırı sağcı poltikacısı Geert Wilders, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turda seçim zaferini ilan etmesinden sonra ülkesinde yaşayan Türkleri hedef alarak, "Umarım, İslamofaşist Erdoğan'a oy verenler Türkiye'ye taşınır" diye yazdı.

14:48 . 29/05/2023 Pazartesi
Diğer
Geert Wilders

Geert Wilders

İslam'a, Hz. Muhammed'e, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler eden Türk düşmanı ırkçı Hollandalı siyasetçi
Geert Wilders
, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur
lerin ardından Twitter hesabı üzerinden skandal paylaşımlarda bulundu.

Seçim sonucunu hazmedemedi

Özgürlük Partisi'nin lideri olan Wilders, Hollanda'da yaşayan gurbetçilerin Erdoğan'a oy vermesini eleştirdi.

Wilders,
"Umarım, İslamofaşist Erdoğan'a oy veren Hollanda'daki tüm Türkler, şimdi bavullarını toplayıp Türkiye'ye taşınırlar. Güle güle!"
ifadesini kullandı.
Bu tweet'inin dışında bir de fotoğraflı bir mesaj paylaşan ve Türkiye'nin battığını ima eden Wilders,
"Bye Bye Türkiye"
diye yazdı.



#Geert Wilders
#Türkiye
#seçim
28 dakika önce
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