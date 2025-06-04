Erdoğdu da çantacı çıktı

İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erdoğdu'nun da Saraçhane merkezli rüşvet düzeninin çantacısı olduğu ortaya çıktı. Erdoğdu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Ertan Yıldız’ın ifadesi sonrası gözaltına alınmıştı. Yıldız’ın ifadesinde Erdoğdu’nun, yenilenebilir enerji konusunda faaliyet gösteren Vega Hereko firmasının İSTAÇ’ta olan sözleşmesinin tadili karşılığında İmamoğlu’nun rüşvet havuzuna 1 milyon 200 bin dolar ödemesine aracılık yaptığını söylediği öğrenildi.





CHP’YE ÇOK YARDIMCI OLMUŞ!

Talebin 2019 seçimlerinden sonra bizzat Erdoğdu tarafından geldiğini kaydeden Yıldız, Erdoğdu’nun Biyometalizasyon tesisi yapan Vega Hereko’nun çok büyük olduğunu, uluslararası ticaret yaptıklarını, CHP’ye de çok katkıları olduğunu, yardımcı olunması gerektiğini ve 1 milyon dolar kadar da bağış alacağını anlattığını söyledi. Yıldız, bu konuyla ilgili İmamoğlu’yla görüştüğünü, talepte sıkıntı görülmediğini şirket ve iştirak açısından bir sıkıntı olmayacaksa talebin karşılanabileceği şu anda hayatta olmayan eski İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı’ya ilettiğini anlattı.





SARAÇHANE’YE ÇANTAYLA GELDİ

Bu olaydan kısa bir süre sonra Aykut Erdoğdu’nun kendisini aradığını ifade eden Yıldız ifadesinde, “Aykut Erdoğdu Saraçhane’ye bir çantayla geldi. Biz kendisiyle otururken odaya Fatih Keleş (İmamoğlu’nun 1 numaralı kasası) geldi. Her ikisi de çok konuşmamakla birlikte 1 milyon 200 bin dolar gibi bir rakam telaffuz ettiler. Fatih Keleş, Aykut’a ‘tamam mı’ diye sordu. Aykut’un tamam demesi üzerine çantayı alarak gitti. Keleş çantanın fermuarını açtığında dolarlar olduğunu gördüm” dedi.





10 DAKİKA SONRA EK YANIT VERDİ

Son operasyonda gözaltına alınan Erdoğdu’ya, Ertan Yıldız’ın iddiaları soruldu. İddiaları kabul etmeyen Erdoğdu, Vega Hereko isimli firma ve yetkilisini hatırlamadığını belirterek, “Ertan Yıldız ile genel sekreter atamaları dolayısıyla ara ara tartışmalarımız oldu. Bu nedenle hakkımda bu şekilde beyanda bulunmuş olabilir” diye pişkin savunma yaptı.

2 Haziran günü saat 13.55 sularında lavabo ihtiyacı gerekçesiyle ara talep Erdoğdu, bu arada avukatlarıyla da görüştü. Sorguya saat 14.05’te yeniden başlanırken, Erdoğdu’nun yaklaşık 10 dakika sonra soruya ek yanıt vererek şirkete dair açıklama yapması dikkat çekti.





MEMLEKETİ HATIRLADI İSMİ UNUTTU

CHP’de Ekonomi ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde yenilenebilir enerji konusunda şikâyet aldığını ifade eden Erdoğdu, sorgusunda Yıldız’ın iddialarının iftira olduğunu savundu. Erdoğdu, “Belediyeye kaynak sağlayacak, kamu yararı sağlayacak bir iş olduğunu bana Sivaslı bir aile iletti. Ancak kimin ilettiğini aradan 6 yıl geçtiği için hatırlamıyorum” dedi. Erdoğdu, “Aileden birileri CHP Genel Merkezi’ndeki ofisime gelerek zarar ettiklerini, haksızlığa uğradıklarını söyledi. Ben de güvenilir insanlar olduğunu düşünerek bunları tekrar İBB’ye yönlendirdim. İBB tarafından nasıl bir işlem yapıldığı hakkında bilgim yok” diye konuştu.

Savcılık ifadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen CHP'li Erdoğdu, tutuklanarak cezaevine yollandı.





TUTUKLANDI

İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 36 şüphelinin savcılık işlemleri dün tamamlandı. Savcılık, aralarında Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de aralarında olduğu 30 şüpheliyi tutuklama, 6 şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik tutuklandı. Görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı.



