Gündem Ermenekte sokağa çıkma yasağı 6 gün sürecek
KARAMAN

Ermenek'te sokağa çıkma yasağı 6 gün sürecek

Karaman'a bağlı Ermenek ilçesinde koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle 26 Şubat tarihine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İlçe merkezi ve 26 köye giriş-çıkışlar da tamamen yasaklandı.

Haber Merkezi DHA
Ermenek ilçesi, 26 Şubat tarihine kadar karantinaya alındı.
Ermenek ilçesi, 26 Şubat tarihine kadar karantinaya alındı.

Ermenek ilçesinde son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hacı Osman Hökelekli başkanlığında toplantı yaptı.

Yapılan toplantı sonrası ilçede 22-26 Şubat tarihleri arasında karantina kararı alındı.

Buna göre; ilçe merkezi ve 26 köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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İhtiyaçlar belirli saatlerde sağlanabilecek

İlçe merkezi ve köyler arasında cenaze, taziye ve akraba ziyaretleri yasaklandı. İlçede yaşayan vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılayabilmesi için market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00- 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. 22 Şubat saat 05.00'da başlayacak karantina, 26 Şubat 21.00’de sona erecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Mart, aşılamada çok mesafe kat edeceğimiz bir ay olacak. İllerimizi 4 gruba ayırarak Mart başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz' dedi.
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