Ersan Şen'den Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'li vekile 107 milyonluk ihale verdiği iddialarına 'şaka' gibi savunma: Çocukları taş mı yiyecek?

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, İYİ Parti ile CHP arasındaki 'HDP'ye bakanlık verilebilir' polemiği üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'nin CHP'ye yönelik eleştirilerine tepki gösteren Yarkadaş, "HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediyelerinden ihale alıyorlar. Tek tek biliyorum beni konuşturmasınlar." dedi.

Yarkadaş bu açıklamalarının ardından TV100 canlı yayınında iddialarını bu kez belgelerle destekledi. Yarkadaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Bir Milletvekili partisinin ittifak ortağı olduğu bir belediyeden ihale almamalı, bir partinin yöneticisi de ihale almamalı, o zaman siz siyasi etiğe aykırı davranmış olursunuz. AK Parti’ye yönelik tüm eleştirilerimiz boşa çıkar. İYİ Parti’de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu’na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 107 milyon liralık ihale alıyor."

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"ÇOCUKLARI TAŞ MI YİYECEK?"

Yarkadaş'ın alınan ihaleleri anlatmasının ardından programın diğer konuğu Ersan Şen iddialara tepki gösterdi. Şen, 107 milyon TL'lik ABB ihalesini İYİ Partili Milletvekili Bedri Yaşar'ın aile şirketinin aldığı iddiası üzerine önce "Zaman geçiyor. Başka konular var. Ekonomi konuşacağız" diyerek konuyu değiştirmeye çalıştı daha sonra ise "Barış çocukları taş mı yiyecek ne yapacak?" ifadeleriyle tepki çeken bir çıkış yaptı.

OYNAT 01:43 Ersan Şen'den Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'li vekile 107 milyonluk ihale vermesine 'şaka' gibi savunma: Çocukları taş mı yiyecek? Hukukçu Ersan Şen, eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın 107 milyon TL'lik ABB ihalesini İYİ Partili Milletvekili Bedri Yaşar'ın aile şirketinin aldığı iddiası üzerine canlı yayında öfkelendi.



Yarkadaş'ın belgelerle desteklediği ihale iddiasının ardından önce 'Zaman geçiyor. Başka konular var. Ekonomi konuşacağız' diyerek konuyu değiştirmeye çalışan Şen, daha sonra ise 'Barış çocukları taş mı yiyecek ne yapacak?' ifadeleriyle tepki çeken bir çıkış yaptı. BiP'te paylaş

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