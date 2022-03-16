Ersin Tatar Doğu Akdeniz'deki olası senaryoları değerlendirdi: KKTC de denklemde olur

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeni Şafak’ın dış politikadaki son gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı. Tatar, Cumhurbaşkanlarının buluşması ardından hızlanması beklenen Türkiye-İsrail normalleşmesinin Doğu Akdeniz’e yansımalarına değindi.

DAYATMALAR ASLA KABUL GÖREMEZ

Ersin Tatar, şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti, bu bölgenin hükümdar ülkesi, en büyük ülkesi. Kıbrıs adası da Türkiye’den sadece 40 mil uzaklıkta. Bu denklemin bu bacağını görmezden gelerek ‘Biz Kıbrıs’ı AB’ye aldık, kuzeyiyle güneyiyle AB’ye girmek zorundadır. Federal Cumhuriyetin kurulması zorunludur. Türkiye de bu bölgeden çekilecektir’ şeklindeki dayatmalar asla kabul göremez. Dolayısıyla bütün bu görüşmelerde bu da gündeme gelmektedir.”

Ersin Tatar

KKTC, KIBRIS’TA İKİ FARKLI DEVLETTEN BİRİDİR

Türkiye ile İsrail arasında Doğu Akdeniz’de olası bir anlaşmada KKTC’nin dahilinin olup olmayacağı konusunda Ersin Tatar, “KKTC, Kıbrıs’ta iki farklı halkın devletinin bir tanesidir. Dolayısıyla bizler de bu denklem içerisinde mutlaka olmak durumundayız. Türkiye Cumhuriyeti KKTC’yi tanıdığı için onlar da eğer Türkiye ile bir hareket alanına gireceklerse doğal gaz anlamında veya başka jeostratejik, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak, mutlaka KKTC ve Kıbrıs Türk halkını bu denklemin içine alacaklardır. Türkiye siyaseti de budur. Çok sayıda devlet Kıbrıs’ın gerçeklerini görüyor. Kıbrıs’ta bize yapılan haksızlığı da görüyor ve bizimle iletişim halindedirler. Şu anda Rusya-Ukrayna savaşından sonra oynayan taşların tekrar yeni bir şekilde yerine oturması, dünyaya huzur ve barışın yayılmasıyla, Doğu Akdeniz’de istikrarın devamı için bütün bunların gerçeklere dayalı olarak kabul görmesi lazım” dedi.

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OYNAT 00:51 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Bizler aynı milletin evlatlarıyız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Gençlerle Söyleşi/Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Adadaki Varoluş Mücadelesi' programına katıldı.



KKTC'nin, büyük Türkiye Cumhuriyeti'yle bir bütün haline geldiğini ifade eden Ersin Tatar, 'Biz Kıbrıs olarak siyaset icabı ayrı bir devlet, ayrı bir cumhuriyetiz çünkü dünya hukuku bunu gerektiriyor. Biz kendimizi Türkiye'den hiçbir zaman ayrı görmedik. KKTC'yi güçlendirmek için de Türkiye'nin her anlamda desteğini alıyoruz. Türkiye'yle biriz, beraberiz. Bizler aynı milletin evlatlarıyız.' dedi. BiP'te paylaş

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Savaşın kimseye faydası yok

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) silahlanması konusunda “GKRY neye hazırlanıyor?” sorusu üzerine Tatar, “Onlar birilerinin kışkırtması ile bir silahlanma hareketi içerisinde. Ama bu silahlanmanın kimseye faydası yok. Dolayısıyla ben herkesi sağduyuya davet etmek istiyorum. GKRY ekonomisi tamamen turizme bağlıdır. Güney Kıbrıs’ı yılda 5 milyon turist ziyaret ediyor. Kendileri düşünecekler. Bugün bu silahlanmalar ve gerginliklerin artması tabi ki etrafı etkiler” ifadelerini kullandı. Tatar, adada çözüm çabalarına ilişkin olarak ise, “Biz her zaman diyalogdan yanayız, konuşmadan yanayız ama resmi müzakerelere geçmek için artık biz egemen eşitliğimizin kabul görmesini isteriz” dedi. Tatar, artık 50 yıldır netice alınamayan federasyon konusundaki teklifleri görüşmeyeceklerini yineledi.