Erzincan çiftçisine hibeli domates fidesi temin edilecek

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Erzincan'da son yıllarda salçalık domates yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı projeye bu yıl da devam edecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından TAKE kapsamında uygulanan proje kapsamında Erzincan çiftçisine yüzde 50 hibeli sanayi tipi (salçalık) domates fidesi temin edilecek.





Erzincan'da sanayi tipi sebzeciliğin geliştirmek ve tarım arazilerinin kullanımını etkinleştirmek amacıyla hayata geçirilen proje ile başvuruda bulunan Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin en az 1 dekar olmak kaydıyla sanayi tipi domates yetiştiriciliği yapmaları sağlanacak.





Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; başvuruların başladığı ve 21 Mart 2025 günü mesai bitiminde sona ereceği kaydedildi. Buna göre başvurular merkezde Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne ilçelerde ise ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılacak.







