Erzincan hayvan pazarlarında sahte para uyarısı yapıldı

"Öncelikli amacımız, Kurban Bayramı sürecinde vatandaşlarımızın ve hayvan satışı yapan esnafımızın mağdur olmasını engellemektir. Bu kapsamda, sahte para ve dolandırıcılıkla mücadeleye yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Erzincan'daki hayvan pazarında vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Şimdiden tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyoruz."