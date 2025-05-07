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Erzincan'da yapılan çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi

Erzincan'da yapılan çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi

08:347/05/2025, Wednesday
IHA
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Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, açıklamalarda bulundu.
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, açıklamalarda bulundu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, belediye bünyesinde görev yapan müdürler ve şeflerle bir araya gelerek kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, şehirde yapılan çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.

Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan'ın daha yaşanabilir bir şehir olması yolunda tüm ekip arkadaşlarımızın gösterdiği özverili çabalara vurgu yaptı. "Her bir çalışma arkadaşımızın emeğiyle Erzincan'ımızı daha güzel yarınlara taşıyoruz," diyen Belediye Başkanı Bekir Aksun, toplantıya katılan müdür ve şeflere teşekkürlerini iletti.


Başkan Aksun, "Kıymetli mesai arkadaşlarıma emekleri, gayretleri ve fedakârlıkları için gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız," ifadelerini kullandı.



#erzincan
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