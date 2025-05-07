Erzincan'da yapılan çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi

Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan'ın daha yaşanabilir bir şehir olması yolunda tüm ekip arkadaşlarımızın gösterdiği özverili çabalara vurgu yaptı. "Her bir çalışma arkadaşımızın emeğiyle Erzincan'ımızı daha güzel yarınlara taşıyoruz," diyen Belediye Başkanı Bekir Aksun, toplantıya katılan müdür ve şeflere teşekkürlerini iletti.