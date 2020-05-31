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ERZİNCAN

Erzincan'da, yüzen adalara ilgi: Yıl boyunca yer değiştiriyor

Erzincan'da, yüzen adalara ilgi: Yıl boyunca yer değiştiriyor

Erzincan'da, deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Ahmediye köyü yakınlarında bulunan yüzen adalar, halkın ilgisini çekiyor. Toprakla bağlantısı olmayan yüzen adalar, yıl boyunca yer değiştiriyor.

Haber Merkezi DHA
Arslan Demir, kalası kürek yaparak, gölün içinde tur attı.
Arslan Demir, kalası kürek yaparak, gölün içinde tur attı.

Erzincan- Gümüşhane yolunun 30’uncu kilometresindeki Ahmediye köyü yakınlarında bulunan Ahmetli Gölü, ilginç doğa özelliğiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 100 metrekare genişliğindeki gölün içinde bulunan adalar, zamanla hareket ediyor.

Toprakla bağlantısı olmayan yüzen adalar, yıl boyunca yer değiştiriyor. Bölgede yaşayanların ilgisini çeken yüzen adaları ziyaret eden, diş teknisyeni ve doğa tutkunu Arslan Demir, kalası kürek yaparak, gölün içinde tur attı.

Arslan Demir, kalası kürek yaparak, gölün içinde tur attı.

İlginç rivayet

2000'li yılların başında keşfedilen adayı zaman zaman ziyaret ettiğini belirten Arslan Demir, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Bölgede yaşayanlar buradaki bir rivayeti anlatırlar. Kervan yolu üzerindeki bu gölden bir düğün konvoyunun geçtiği sırada göle düşerek kayboldukları söylenir. Gelin ve damadın da adaya dönüştüğü zaman zaman hareket ederek gölün ortasında buluştukları anlatılır. Her yıl yerli ve yabancı birçok kişi ziyaret ediyor. Ülkemizde nadiren bulunan göller arasındaki Ahmetli Gölü’nün turizme açılmasını ve herkesin burayı görmesini istiyoruz."

Arslan Demir, kalası kürek yaparak, gölün içinde tur attı.

Arslan Demir, kalası kürek yaparak, gölün içinde tur attı.

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