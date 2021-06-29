Gündem Erzurum Büyükşehir Belediyesinden engellilere yönelik mesleki eğitim kursu
ERZURUM

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden engellilere yönelik mesleki eğitim kursu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik İŞKUR destekli mesleki eğitim kurslarının açılışını düzenlediği törenle gerçekleştirdi. Törende ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere yönelik yatırımlarına “Erişilebilir Mekân” belgesi verildi. Açılış törenine Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzurum Büyükşehir Belediyesinden engellilere yönelik mesleki eğitim kursu
Erzurum'da engelli vatandaşlara yönelik İŞKUR destekli mesleki eğitim kurslarının açılışı yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen burada yaptığı konuşmada, “Bilinmelidir ki, önceliğimiz; engelli vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik yaşamdaki rollerini değiştirmek ve güçlendirmek olmuştur. Çünkü biz engelli vatandaşlarımıza hiçbir zaman ‘yardıma ihtiyaç duyan’ gözüyle bakmadık, bakmayacağız. Bizim gözümüzde engelli kardeşlerimiz, toplumun diğer fertlerinden farkı olmayan, ekonomik değer üreten, çalışan, kazanan ve kazandıran bireylerdir” dedi. Başkan Sekmen, “Unutulmamalıdır ki; toplumun her bir ferdi yarının birer engelli adayıdır. Bu bakımdan engelli kardeşlerimizin sorunlarını kendi sorunumuzmuş gibi benimsemeli, bu alandaki farkındalığımızı geliştirmeli ve empati kültürünü sürekli canlı ve diri bir halde tutmalıyız” diye konuştu.

“ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ YENİ MESLEK SAHİBİ OLACAK”

Başkan Sekmen, konuşmasında kurslar hakkında bilgi verdi. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Engelli vatandaşlarımız ve hanım kardeşlerimizin ekonomik problemlerine çare üretmek adına İŞKUR destekli mesleki eğitim kursları hazırladık. Kadın ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'mizde gerçekleştirilecek olan mesleki eğitim kurslarımız, saç bakım ve yapım, yöresel bez dokuma, dekoratif ev tekstili ürünleri hazırlama, bindallı üç etek yapımı,

şiş ve tığ örücülüğü alanlarını kapsamaktadır. 20’si engelli vatandaşlarımız 50’si de hanım kardeşlerimiz olmak üzere toplam 75 kursiyerin eğitim göreceği kurslarımız 5 ay sürecek.

Kursiyerlerimiz el emeklerinin karşılığı olarak da maaş alacaklar. Engelli öğrencilerin kurslara ulaşımı servislerle ücretsiz olarak sağlanacak.”

“ENGELLİ KARDEŞLERİMİN DERDİ BENİM KENDİ DERDİMDİR”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Engelli kardeşlerimin derdi benim kendi derdimdir” şeklinde konuştu. Konuşmasında engellilere yönelik yapılan çalışmalardan da bahseden Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Bakınız yakında kardeşlerimizin spora olan ilgilerini artırmaya yönelik zihinsel engellileri kapsayan buz pateni eğitimine başlayacağız.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda şehir merkezindeki önemli noktalara akülü araç şarj istasyonları kurduk. Türkiye’de bir ilk olan Akülü araç tamir atölyemiz ile kardeşlerimizin araçlarına teknik destek veriyoruz. Servis araçlarımız, su faturasında yüzde 50 indirim, toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanma imkânı, 65 yaş üstü engellilerin ev temizliği ve kişisel bakımları, hasta yatağı ve medikal malzeme desteği ve daha birçok hizmetlerle kardeşlerimizin daima yanındayız. İnanın engelli kardeşlerimizin mutluluğu bizim en büyük önceliğimizdir.” Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker de konuşmasında Büyükşehir’in yatırımlarıyla kadim kentin daha da güzelleştiğini ifade etti. Vali Büyüker, Erzurum Valiliği tarafından hazırlanan “Erişilebilir Mekan” belgesini Başkan Sekmen’e takdim etti. Açılış sonrası sergi ve eğitim alanları gezildi.

Abone Ol Google News
40 tünelle ulaşılacak

40 tünelle ulaşılacak

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona yaklaşıldı.
Tık uğruna yaptığıpes dedirtti

Tık uğruna yaptığı
pes dedirtti

​Otobüsün üstünde ölümüne yolculuk.
Üniversite sınavları kaldırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

​Meteoroloji uyardı: Batıdan Türkiye'ye giriş yapacak.

Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

Eski eşi ile engel olmak isteyen iki kadını darbetti.

Borç yapılandırmasına büyük ilgi var.

Maden ilçesinde saat 06:41'de meydana geldi.

​İngiltere'de iki doz aşılı 50 kişi hayatını kaybetti.

​Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

​Türkiye, zaman mekan dinlemiyor.

​Türkiye'nin yükselişini durdurmak için her yola başvuruyorlar.

​Türksat 5A'dan ilk görüntü geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.