Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

10:303/12/2025, Çarşamba
Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

Termometrelerin gece sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Erzurum'da, araç camları buz tuttu. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, araç camlarındaki buzları kazıdı.


Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Kars'ta da bitkiler ve ağaçlar kırağı tuttu, araç camları buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde bazı vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye ve branda örttü.


Vatandaşlardan Yakup Gülle, havaların iyice soğuduğunu belirterek, "Gece hava eksi 7 dereceye düştü, sabah arabalarımızın buz tutan camlarını temizliyoruz. İnşallah bir an önce kar yağar." dedi.


İlçedeki Acısu Deresi'nin büyük bölümü de buz tuttu. Kızıl sincaplar ve saksağanlar, ormanlık alanda yiyecek ararken görüntülendi.



Ardahan’da ise kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Termometrelerin gece sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği kentte, buzlanmalar meydana geldi. Kura Nehri'nin bazı bölgelerinde buzlanma oluştu.


Tunceli'de hava sıcaklığı gece sıfırın altında 2 derece ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle bazı kara yollarında buzlanma oluştu. Kentteki Kırklar Dağı'nın zirveleri sisle kaplandı.




