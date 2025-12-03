Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Kars'ta da bitkiler ve ağaçlar kırağı tuttu, araç camları buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde bazı vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye ve branda örttü.