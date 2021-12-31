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ERZURUM

Erzurum merkezli üç şehirde DEAŞ'a operasyon: Dört kişi gözaltına alındı

Erzurum merkezli üç şehirde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda dört zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli doküman ele geçirildi.

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Haber Merkezi İHA
Erzurum merkezli üç şehirde DEAŞa operasyon: Dört kişi gözaltına alındı
Erzurum merkezli üç şehirde DEAŞ'a operasyon düzenlendi

DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilerek engellenmesine yönelik olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Erzurum merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında Adana’da İpek D., Konya’da Murat S., Erzurum il merkezinde Abdullah U. ve Ahmet E. isimli şahıslar Özel Harekat Timleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak “silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet” suçlarından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli doküman ele geçirildi.

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