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Erzurum'da 15 kilo 245 gram uyuşturucu ele geçirildi: 3 zanlı tutuklandı

Erzurum'da 15 kilo 245 gram uyuşturucu ele geçirildi: 3 zanlı tutuklandı

17:4823/05/2025, Cuma
AA
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Erzurum
Erzurum

Erzurum'da düzenlenen operasyonda 15 kilo 245 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Narkotik madde arama köpeği "Magnum" ve "Su" desteğiyle yapılan çalışmada, 15 kilo 245 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, N.S.S (34), A.A.N (37) ve E.B (37) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



#Erzurum
#İl Emniyet Müdürlüğü
#uyuşturucu operasyonu
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