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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

10:3523/05/2025, Cuma
IHA
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Niğde polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında ortak operasyonlar gerçekleştirildi. Uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 6 şüpheli şahıs yakalanırken, 4 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 59 adet sentetik ecza maddesi ile 1 adet cam aparat ele geçirildi.


Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticaretine ve kullanımına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.



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