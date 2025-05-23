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Erzurum'da asfalt üretim tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum'da asfalt üretim tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

18:2623/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
DHA
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Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi gönderildi.
Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi gönderildi.

Erzurum'da asfalt üretim tesisindeki bir siloda, saat 17.00 sıralarında gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Patlama nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde asfalt üretim tesisindeki bir siloda gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi. Patlamada nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Pasinler ilçesi kara yolunda bulunan ana yola yaklaşık 200 metre uzaklıktaki asfalt üretim tesisindeki bir siloda, saat 17.00 sıralarında gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi gönderildi.

Patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralı ambulans hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesi söndürülürken, ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.



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