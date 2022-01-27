Erzurum'da çığ düştü: Kar altında kalan 2 kişinin cansız bedeni bulundu

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz direnmeye devam edeceğiz yeter ki Türkiye arkamızda dursun

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından fahri doktora belgesi verildi. Konferansta konuşan Tatar, 'Doğu Akdeniz'deki bütün hakimiyetimizi, haklarımızı ve hukukumuzu kaybetme noktasında dayatma ve empoze istiyorlar. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla biz direnmeye devam edeceğiz. Yeter ki Türkiye bizim arkamızda dursun.' dedi.