Erzurum’da FETÖ operasyonu: Dört kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlülerine yönelik çalışma başlattı.