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Erzurum’da FETÖ operasyonu: Dört kişi yakalandı

Erzurum'da FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan dört firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

09:40 . 3/03/2023 Cuma
AA
Gözaltı

Gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlülerine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında 6 yıl ila 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Onurhan P, İbrahim A, Ahmet G ve Hasan A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen hükümlüler, cezaevine teslim edildi.


#Erzurum
#Fetullahçı terör örgütü
#operasyon
1 saat önce
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Erzurum’da FETÖ operasyonu: Dört kişi yakalandı
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