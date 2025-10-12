Yeni Şafak
Erzurum'da kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısı yapıldı

12/10/2025, Pazar
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve 2 bin rakımlı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, Erzurum ve ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak, 2 bin metre üzeri rakıma sahip yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği belirtildi.


Yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin edilen açıklamada, vatandaşlar, kuvvetli yağışlarla, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.




