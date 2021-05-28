Gündem Erzurumluların korkulu rüyası oldu Virajı alamayan sürücüler viyadük duvarına çarpıyor
ERZURUM

Erzurumluların korkulu rüyası oldu: Virajı alamayan sürücüler viyadük duvarına çarpıyor

Erzurum’un Yakutiye İlçesi Çaykara caddesinde bulunan Hamidiye kavşağı kazalara davetiye çıkarıyor. Hemen her gün bir kazanın yaşandığı bölgede esnaf ve vatandaşlar bölgede tedbir alınmasını istiyor.

Haber Merkezi İHA
Erzurumluların korkulu rüyası oldu: Virajı alamayan sürücüler viyadük duvarına çarpıyor
Duvara çarparak takla atan araçlar bölge sakinlerinin de korkulu rüyası oldu.

Erzurum Yakutiye ilçesinde 50. Yıl Caddesine Çaykara Caddesine bağlayan Hamidiye kavşağı virajının keskin olması nedeniyle sürücüler dikkat davranınca alt geçitte virajı almayarak duvara çarpıyorlar.

Kavşakta kazasız gün yaşanmadığını dile getiren bölge esnafı kavşağın yeniden düzenlenmesine veya kapatılmasını istiyor.

Duvara çarparak takla atan araçlar bölge sakinlerinin de korkulu rüyası oldu.

Çaykara caddesinde 20 yıldır esnaflık yapan işyeri sahipleri, “Burada hemen hemen her gün kaza yaşanıyor. Alt geçit standartlara uygun yapılamadığı için çok dar ve keskin virajlı. Sürücüler duvara çarparak takla atıyorlar. Yetkililerin acil bu noktada çözüm bulmalarını istiyoruz” dediler.

Abone Ol Google News
Üç ülkeninambargosu boşa çıktı

Üç ülkenin
ambargosu boşa çıktı

​Yerlisi üretilince indirim dahi teklif ettiler.
95 ülkedeyatırım avına çıkıyor

95 ülkede
yatırım avına çıkıyor

​Hedef yıllık ihracatı yüzde 20 artırmak.
Savunma Sanayii Başkanı Demirden ilk atışını başarıyla yapan SİDA değerlendirmesi: Sırada başka örnekler de var

​Özellikle üç büyükşehirde ciddi talep var.

​Merkez Bankası'ndan finansal istikrar raporu

​Son kez uzatılmıştı: Uygulama 30 Haziran'da başlıyor.

​Temeli 4 yıl önce atılan camide 2 bin 250 kişi ibadet edebilecek.

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan CHP'nin darbelerdeki rolüne dikkat çekti.

​Bahçeli, il başkanları ve MYK toplantıları ardından konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.