Esenler’de ‘Glütensiz Makarna Festivali’

Esenler Belediyesi, glüten içeren yiyeceklere karşı hassasiyeti olan çölyak hastası bireyler için “Glütensiz Makarna Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun katılımıyla gerçekleşen festival, 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde düzenlendi. Festivalde makarna pişirme tekniklerini işin ustaları anlatırken çekilişle 15 aileye Nadir Kafe’de kullanılabilecekleri hediye çekleri takdim edildi. Makarna ikramının yapıldığı festivalde ESEV (Esenler Belediyesi Sanat Evi) Grubu Konseri ile türkü ziyafeti katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Çocukların da unutulmadığı etkinlikte Hacivat- Karagöz oyunu ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.