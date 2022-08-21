Esenler'de taşınma telaşı: Yatay mimari ve geleneksel mahalle konseptinde

Esenler Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamamlandı. Esenler’de deprem odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Mahallesi’nde yürütülen projenin ilk etabında inşaatları tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Konutların teslimatının ardından önceki gün düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hak sahiplerine anahtarlarını törenle verdi. Cuma günkü törenin ardından Yeni Şafak, vatandaşların yeni ev sevincini ve taşınma telaşını yerinde izledi. Yeni evlerini çok beğendiklerini ve mutlu olduklarını söyleyen hak sahipleri, vesile olanlara teşekkür etti. Ellerinde temizlik bezi, kova ve su şişeleriyle gördüğümüz vatandaşlar, bir an önce kavuşmanın heyecanıyla evlerinde temizliğe girişti.

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ÇOK MUTLUYUZ

Mahalle sakinlerinden Yılmaz Özbek, “Eşyalarımızın yarısını getirdik. Pazar günü taşınacağız. Pazartesi elektrik ve su aboneliğini alıp önümüzdeki hafta sonu da tam olarak yerleşmiş oluruz. 2+1 olan evimiz 95 metrekare. Geçen sene ağustos ayında kura çekilişi sonucunda evimize kavuştuk, 2 ay önce de anahtarı teslim aldık. Evimiz çok güzel. Eski evimiz Havaalanı Mahallesi’nde dar sokağın içerisindeydi. Burası çok güzel ferah. İçimize de sindi. Cumhurbaşkanımızdan ve Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Onlar olmasa biz buraya gelemezdik. Çok mutluyuz" dedi.

Mehmet Ünver

8 BİN 500 LİRAYA KİRALANDI

Bazı evlerde kiralık tabelası görüyoruz. Yeni evlenecek olan bir çift ise kiralık daire bakmaya geldiklerini ve 2+1 ev için 8 bin 500 liraya anlaştıklarını belirterek, “Önce buraya bir taşınalım. Sonra burada uygun fiyatlı bir daire bulursak satın almak istiyoruz" diye konuştu.

Yeni evlenecek çiftlere evini kiralayan mal sahibi Yavuz Erdoğdu da, “Şu an tadilat ve taşınma telaşı var. Ayrıca, eşyalarını getirenleri de görebilirsiniz. 2 hafta sonra elektrik ve suyun açılmasıyla birlikte taşınmalar daha çok olur" ifadelerini kullandı. Zehra Aktaş ise, "Hak sahibinden evi satın aldık. Temizlik yaptıktan sonra taşınmaya başlayacağız. Bir iki haftaya elektrik su işlerini de halletmiş oluruz" diye konuştu.

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EV PAZARLIĞINA ŞAHİT OLDUK

Evini satmak için gelen Mehmet Ünver de şu bilgileri verdi: "Evimizi satmak için geldik. 2 milyon 800 bin liraya satmak istiyoruz. Üçüncü kat 2+1 güzel bir daire. Evlerimizden çok memnunuz." Mehmet Ünver ile konuşmamıza kulak misafiri olan ve ev arayışındaki iki kişi daha sohbetimize dahil oluyor. Ünver'in evini hep birlikte gezdik. Ancak alıcı 2 milyon 200 binden fazla veremem deyince pazarlıkta anlaşamadılar.

Öte yandan, 60 bin konutluk Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar etaplar halinde devam ediyor. Tamamladıkça hak sahiplerine teslim edilecek.