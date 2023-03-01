|
Reklam
Reklam
Gündem

Esenlik Market kapılarını depremzedeye açtı: AFAD ile ortak operasyon

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik Süpermarketler, depremden sonra birçok yıkımın meydana geldiği Malatya’da vatandaşa kapılarını açtı. Market, felaketin hemen ardından depremzedelere su yardımı yaparken, ilk 3 gün boyunca da ücretsiz ürün tedariki sağladı.

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:00 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik Süpermarketler, depremden sonra birçok yıkımın meydana geldiği Malatya’da vatandaşa kapılarını açtı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik Süpermarketler, depremden sonra birçok yıkımın meydana geldiği Malatya’da vatandaşa kapılarını açtı.

Esenlik Süpermarketler, tamamıyla Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı ve sadece Malatya’da faaliyet gösteriyor. 30 yıl önce kurulan ve toplamda 40 şubesi bulunan firmanın 697 personeli bulunuyor. Marketin raflarında 17 bin çeşit ürün var. Gıda, kozmetik, sağlık ürünleri gibi zincir marketlerde bulunan her türlü ürün, firmanın tüm şubelerinde mevcut durumda.

İLK ÜÇ GÜN ÜCRETSİZ HİZMET

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından, Malatya’da faaliyet gösteren Esenlik Süpermarketler depremzedelere tüm kapılarını açtı. Alınan bilgilere göre market, deprem olduktan yarım saat sonra vatandaşa ücretsiz su ve kek dağıttı. Daha sonrasında ise depremin ilk 3 günü gıda, bebek bezi gibi acil ihtiyaç malzemeleri afetzedelere ücretsiz olarak verildi. Ürünler merkez depodan tedarik edildi. Firmanın 37 aracıyla birlikte; ilk gün 113 noktaya, ikinci gün 187 noktaya ve üçüncü gün de 187 noktaya yardımlar ulaştırıldı. Hala da AFAD koordinasyonunda aksiyonlar devam ediyor. İhtiyaca göre malzemeler belirleniyor ve depodan tedarik edilen ürünler afetzedelere hızlı bir şekilde gönderiliyor.

RAFLAR KONTEYNER MARKETE TAŞINDI

Asrın felaketi, Malatya’da da büyük bir hasara yol açtı. Kentte amacı rekabeti dengelemek olan ve kâr amacı gütmeden satış yapan firmanın, depremden sonra şubelerinin 12’si hasar alırken, bir şube ise ağır hasar aldı. Ağır hasarlı olan bu şubenin rafları, depremzedelerin gıda ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD tarafından talep edilince sökülerek konteyner market kuruldu.


#Malatya Büyükşehir Belediyesi
#Esenlik Market
#AFAD
#Deprem
1 saat önce
default-profile-img
Esenlik Market kapılarını depremzedeye açtı: AFAD ile ortak operasyon
Baştan inşa edeceğiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Destici ile Kahramanmaraş’ı ziyaret etti
Kılıçdaroğlu komada: MHP lideri Bahçeli'den yalanlara tepki
Albayrak çalışanlarından konteyner desteği
2022’de 5,6 büyüdük: Kişi başı gelir 10 bin 655 dolar
Yavaş’tan adaylık sinyali: 48 saat kala ‘görev’ dedi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.