Esenlik Market kapılarını depremzedeye açtı: AFAD ile ortak operasyon

Esenlik Süpermarketler, tamamıyla Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı ve sadece Malatya’da faaliyet gösteriyor. 30 yıl önce kurulan ve toplamda 40 şubesi bulunan firmanın 697 personeli bulunuyor. Marketin raflarında 17 bin çeşit ürün var. Gıda, kozmetik, sağlık ürünleri gibi zincir marketlerde bulunan her türlü ürün, firmanın tüm şubelerinde mevcut durumda.

İLK ÜÇ GÜN ÜCRETSİZ HİZMET

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından, Malatya’da faaliyet gösteren Esenlik Süpermarketler depremzedelere tüm kapılarını açtı. Alınan bilgilere göre market, deprem olduktan yarım saat sonra vatandaşa ücretsiz su ve kek dağıttı. Daha sonrasında ise depremin ilk 3 günü gıda, bebek bezi gibi acil ihtiyaç malzemeleri afetzedelere ücretsiz olarak verildi. Ürünler merkez depodan tedarik edildi. Firmanın 37 aracıyla birlikte; ilk gün 113 noktaya, ikinci gün 187 noktaya ve üçüncü gün de 187 noktaya yardımlar ulaştırıldı. Hala da AFAD koordinasyonunda aksiyonlar devam ediyor. İhtiyaca göre malzemeler belirleniyor ve depodan tedarik edilen ürünler afetzedelere hızlı bir şekilde gönderiliyor.

RAFLAR KONTEYNER MARKETE TAŞINDI

Asrın felaketi, Malatya’da da büyük bir hasara yol açtı. Kentte amacı rekabeti dengelemek olan ve kâr amacı gütmeden satış yapan firmanın, depremden sonra şubelerinin 12’si hasar alırken, bir şube ise ağır hasar aldı. Ağır hasarlı olan bu şubenin rafları, depremzedelerin gıda ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD tarafından talep edilince sökülerek konteyner market kuruldu.



