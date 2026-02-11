Esenyurt 57 ili solladı

İstanbul’un nüfusu 2025'te 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaşırken, Esenyurt 1 milyon 3 bin 95 kişiyle Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olma unvanını korudu. Esenyurt, bu nüfusuyla Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum’un da aralarında bulunduğu 57 ili geride bıraktı.

Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy, “Yaptığımız anketlerde vatandaşlarımızın ilk sıraya koyduğu problem yol, ulaşım ve trafik” diye konuştu. Esenyurt’un güvenlik konusunda haksız bir algıya maruz kaldığını söyleyen Aksoy, “İstanbul’da asayişte 17’nci sıradayız ama ekranlarda sanki birinciymişiz gibi yansıtılıyoruz” ifadelerini kullandı Gayrimenkul danışmanı Murat Kaya da bölgedeki nüfus artışına yönelik, "Burası kozmopolit bir bölge. Diğer ilçelere oranla konut fiyatlarının daha düşük olması da bu nüfusu artırıyor. Göçün bir diğer nedeni de kentsel dönüşüm" dedi. Esenyurt'ta müteahhitlik yapan Üzeyir Evrenk, ilçenin büyük sanayi kuruluşlarına olan yakınlığından kaynaklanlı göç aldığını belirtti. İlçede yaşayan kuaför Mirali Akkaya, “Esnaf için hareketlilik iyi ama şimdi de fazla kalabalık” yorumunu yaptı.