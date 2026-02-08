Bir kişinin itirazı dönüşümü kilitleyemeyecek

Uzmanlar, kentsel dönüşüm süreçlerine ilişkin getirilen yeniliklerin dönüşümü hızlandıracağını ve süreci daha şeffaf hâle getireceğini belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 6306 sayılı Yönetmelik hakkında konuşan Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Başkanı Haldun Ersen, ‘riskli yapı’ şerhinin kaldırılacağını, bunun yerine taşınmazın 6306 sayılı Kanun kapsamında işlem göreceğine dair yeni bir kayıt düşüleceğini söyledi. Ersen, bu adımın tapu ve satış süreçlerinin hızlanması açısından kritik olduğunu vurguladı.

SALT ÇOĞUNLUK KARARI YETERLİ

Artık parsel birleştirme, yeniden bina yapımı, kat karşılığı projeler, hisse satışı ve gelir paylaşımı modelleri için salt çoğunluğun (yüzde 50+1) kararının yeterli olacağını dile getiren Ersen, "Bir kişinin itirazı nedeniyle bütün sürecin kilitlenmesi dönemi sona ermiş oldu" dedi. Ersen, tek bir malikin süreci başlatabileceğini, bir hak sahibinin başvurusu sonrası sürecin başlamak zorunda olduğunu kaydederek şunları söyledi: "Toplantı bilgileri muhtarlık ilanı, bina ilan panosu, noter ve elektronik tebligat yoluyla iletilebilecek. Hisseleri oranında salt çoğunlukla yapılacak toplantılarda alınan kararlar resmî tutanak altına alınacak. Bu düzenleme, ‘kimse çağırmıyor, haberim yoktu’ tartışmalarını azaltacak."

ÖNCELİK RESMÎ İDARELERİN

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz sosyal medyada yer alan, "Bu düzenlemeyle devlet vatandaşın gayrimenkulüne el koyacak" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını söyledi. Kiraz, yıkılan riskli binanın arsasının tamamının satılmak istenmesi hâlinde, bunun öncelikle idarelere teklif edilmesi gerektiğini ifade etti.

Şehircilik, Kentsel Dönüşüm ve Entegre Tesis Yönetim Derneği Başkanı Hüseyin Kılınçarslan ise söz konusu değişikliklerle yeni bir dönemin kapılarının aralandığını kaydetti. Kılınçarslan, "Bu köklü düzenlemeleri, sadece bir mevzuat değişikliği olarak değil, aynı zamanda kentsel rehabilitasyon süreçlerimizin hızlandırılması, şeffaflaştırılması ve finansal sürdürülebilirliğinin tahkim edilmesi adına atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.







