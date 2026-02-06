Ramazan kolisi 500-2000 TL arasında değişiyor

Perakende sektörü, Ramazan ayında hediye çekleri ve yardım kolilerinin piyasada 25-30 milyar liralık hacim oluşturacağını öngörüyor. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, içeriğinde daha çok temel gıda maddeleri bulunan Ramazan kolilerinin geçen yıla oranla yüzde 15-20 zamlandığını ve fiyatların 499 liradan 1.999 liraya kadar değiştiğini belirtti. Ramazan kolilerinin genellikle kamu kurumları, kurumsal şirketler, sivil toplum kuruluşları ve bireysel yardım amaçlı kullanıldığını anlatan Kartal, "Son yıllarda koli hazırlığından ziyade market yardım kart ve çekleri daha çok tercih ediliyor. Lojistik kolaylığı ve kullanıcı tercihlerine uyarlanabilirlik açısından yardım çekleri kolilere oranla daha avantajlı bulunduğundan yardımseverler açısından tercih sebebi olmaktadır" dedi.