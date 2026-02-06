Ramazan kolisi 500-2000 TL arasında değişiyor

Bu yıl Ramazan kolisi fiyatları geçen yıla oranla yüzde 15-20 artarak 499 liradan 1.999 liraya kadar çıkıyor. İstanbul PERDER Başkanı Rahmi Kartal, hediye çeklerinin kullanım payının da geçen yıla oranla yüzde 70-75 arttığını söyledi.
Perakende sektörü, Ramazan ayında hediye çekleri ve yardım kolilerinin piyasada 25-30 milyar liralık hacim oluşturacağını öngörüyor. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, içeriğinde daha çok temel gıda maddeleri bulunan Ramazan kolilerinin geçen yıla oranla yüzde 15-20 zamlandığını ve fiyatların 499 liradan 1.999 liraya kadar değiştiğini belirtti. Ramazan kolilerinin genellikle kamu kurumları, kurumsal şirketler, sivil toplum kuruluşları ve bireysel yardım amaçlı kullanıldığını anlatan Kartal, "Son yıllarda koli hazırlığından ziyade market yardım kart ve çekleri daha çok tercih ediliyor. Lojistik kolaylığı ve kullanıcı tercihlerine uyarlanabilirlik açısından yardım çekleri kolilere oranla daha avantajlı bulunduğundan yardımseverler açısından tercih sebebi olmaktadır" dedi.
HEDİYE ÇEKLERİNİN PAYI YÜZDE 75 ARTTI
Kartal, son yıllarda hediye çeklerine yönelmede artış gözlendiğine işaret ederek, "Hediye çeklerinin kullanım payı yüzde 70-75 arttı. Bunun en önemli sebebi kolilerin dağıtım maliyetlerindeki artış ve kullanıcı ihtiyaçlarının tespiti noktasındaki zorluklar. Hediye çekleriyle alışveriş yapan tüketiciler, kartların 12 ay kullanım süresi sayesinde harcamalarını yıl içine yayabiliyor. Kartlar farklı günlerde ihtiyaçlara göre kullanılabildiği gibi gıda dışı ürün alımına da imkan sağlıyor" diye konuştu.