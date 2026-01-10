Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede patlama

Olay, saat 11.30 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. Giriş kattaki dairede yaşanan patlama, binada ve binanın arka kısmında bulunan başka bir yapıda da hasara yol açtı. Şiddetli patlama sesini duyan çevre sakinleri durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, patlamanın yaşandığı dairede ve çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri olası bir yangın riskine karşı dairede ve binada inceleme yaptı. Patlamanın ardından daireden çıkarak uzaklaştığı belirlenen 2 kişinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre patlamanın gaz kaynaklı olmadığı belirlendi ancak kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"ÇOK GÜRÜLTÜLÜ BİR SES DUYDUK"

Görgü tanığı İhsan Ekinci, "Burada yaşlı ve engelli bir kadın oturuyordu. Hafif yaralanmış hastaneye götürmüşler diyorlar ama net bilgim yok. Biz çok gürültülü bir ses duyduk. Kimi 'bomba' dedi, kimi 'doğalgaz' dedi. Ekipler geldi ama biz bir şey göremedik. Kaçıp götürmüşler. Bayağı gürültülüydü. Arka binanın da camları kırılmış" dedi.