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Esenyurt’ta korkunç cinayet: Sokak ortasında infaz edildi

Esenyurt'ta nedeni bilinmeyen bir nedenle bir şahsın sokak ortasında silahlı saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti.

Semih Bozkuş
00:06 - 28/11/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Esenyurt'ta silahlı saldırı.

Esenyurt'ta silahlı saldırı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sokak ortasında silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.


Olay, akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi 374. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, sokakta gördüğü İbrahim Y.’ye silahla ateş açtı. Henüz nedeni bilinmeyen saldırıda ağır yaralanan İbrahim Y. yere yığılırken, silahlı saldırgan kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Y., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, emniyet güçlerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.


İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay: Suç çetesi kapı kilitlerini kırıp daireleri başkalarına kiraladı
İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay: Suç çetesi kapı kilitlerini kırıp daireleri başkalarına kiraladı

Esenyurt'ta, aralarında polis memurlarının da bulunduğu çete, 211 daireli sitedeki konutları usulsüz işlemlerle 600 kişiye sattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede çete lideri olduğu iddia edilen Nihat Akyüz'e bin 683 yıla kadar, çetenin silahlı yapılanmasının lideri olduğu iddia edilen Çetin Başkan Şimşek için ise 2 bin 60 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede şüphelilerden Çetin Başkan Şimşek ve ona bağlı silahlı kişilerce sitede oturanların site içerisine sokulmadıkları tehdit ve darp edildikleri, eşyalarının yağmalandığı yer aldı. Ayrıca mağdurların dairelerinin kapı kilitlerinin değiştirilip, evlere zorla girildiği ve başka kişilere kiralanıp, satıldığına yer verildi. Siteye güvenlik adı altında suç kayıtları olan kişilerin yerleştirildiği de kaydedildi. Suç örgütünün tapu ve noterde bağlantılarının olduğu bu sayede hem süreklilik hem de güvenilirlik ilkelerini etkin kullandıkları belirtildi.


#Esenyurt
#Silahlı Saldırı
#İnfaz
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