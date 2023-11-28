Esenyurt’ta korkunç cinayet: Sokak ortasında infaz edildi

Esenyurt'ta, aralarında polis memurlarının da bulunduğu çete, 211 daireli sitedeki konutları usulsüz işlemlerle 600 kişiye sattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede çete lideri olduğu iddia edilen Nihat Akyüz'e bin 683 yıla kadar, çetenin silahlı yapılanmasının lideri olduğu iddia edilen Çetin Başkan Şimşek için ise 2 bin 60 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede şüphelilerden Çetin Başkan Şimşek ve ona bağlı silahlı kişilerce sitede oturanların site içerisine sokulmadıkları tehdit ve darp edildikleri, eşyalarının yağmalandığı yer aldı. Ayrıca mağdurların dairelerinin kapı kilitlerinin değiştirilip, evlere zorla girildiği ve başka kişilere kiralanıp, satıldığına yer verildi. Siteye güvenlik adı altında suç kayıtları olan kişilerin yerleştirildiği de kaydedildi. Suç örgütünün tapu ve noterde bağlantılarının olduğu bu sayede hem süreklilik hem de güvenilirlik ilkelerini etkin kullandıkları belirtildi.