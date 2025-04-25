Esenyurt'ta parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan 2 kadın yaralandı.

Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Gaziler Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta oturan iki kadından birinin eski kocası gelerek önce eski karısına daha sonra baldızı olduğu iddia edilen kadına ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 2 kadın yaralandı.