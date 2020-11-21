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İSTANBUL

Esenyurt’ta şaşkına çeviren olay: Üstü market, altı meyhane çıktı

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül’ün koronavirüs salgınını önleme amacıyla yaptığı rutin denetimde, bir marketin alt katını meyhaneye çevirip kuralları hiçe sayan vatandaşlar suçüstü yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Esenyurt'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan market ile alt katında kaçak işletilen meyhane mühürlendi.
Esenyurt'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan market ile alt katında kaçak işletilen meyhane mühürlendi.

Yeni tip koronavirüs salgınını önleme amacıyla Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül tarafından rutin denetimler gerçekleştirildi.

DHA
Bir marketin alt katını meyhaneye çevirip kuralları hiçe sayan vatandaşlar suçüstü yakalandı.
  • Denetimler sırasında bir marketin alt katında bulunan depo alanının adeta meyhaneye çevrildiği ortaya çıktı.

Alt katta içki tüketen vatandaşlara hem korona tedbirlerinden hem de iş yeri açılış ruhsatı dışında faaliyet göstermekten dolayı mühürlenmesi için belediye ekiplerine bilgi verildi.

DHA
Üstü market, altı meyhane çıktı.

Aynı zamanda iş yerine perakende satış yapılması gereken yerde içki sunumu yapılmasından dolayı ilgili maddeden üst sınırdan ceza uygulandığı öğrenildi.

Esenyurt'ta marketin altından meyhane çıktı
OYNAT 00:38
Esenyurt'ta marketin altından meyhane çıktı
Esenyurt'ta, yapılan denetimlerde, marketin alt katının meyhane gibi kullanılarak içki sunumu yapıldığı ortaya çıktı. İşyeri sahibi ve müşterilere ceza kesildi. Polisin, 'ne yapıyorsunuz?' sorusuna içeridekilerden biri, 'muhabbet ediyoruz, ne yapalım.' yanıtını verdi.


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