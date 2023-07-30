Esenyurt’ta tekel bayiini basan şüpheli terör örgütü PKK ve FETÖ sempatizanı çıktı

Polis ekiplerinin diğer şüpheliler çalışmaları sürerken, şüphelilerden Tarık Ö. ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı.

PKK sempatizanı Tarık Ö'nün FETÖ'nün ABD imamlarından biri olan Sacit Arvasi'nin ve CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımını da beğendiği ortaya çıktı.

İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun yağdırdı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırganlar geldikleri ciple olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Erzen ve Bayındır kurtarılamadı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliden Murat Özer, dün Esenyurt'ta yakalandı. Ekiplerin, diğer şüpheliler A.Ö T.Ö ve S.Ö'yü yakalamak için çalışması sürüyor.