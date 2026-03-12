Eski çeyizlikler çantaya dönüşüyor: Diyarbakır’da "sıfır atık" hamlesi

"Annem ve anneannem halen bunları yapıyor. Geleneksel süreç evimizde halen devam ediyor. Biz de bunları daha modernleştirip çantalara dönüştürüyoruz. Bu çalışmalar beni geçmişe götürüyor. Annemin, anneannemin hatta onların da büyüklerinin bunları yaptığını bilmek ve benim de bunları ilerletmem mutluluk verici. Bu çantaları anneme ve anneanneme hediye ettiğimde onlar da mutlu olacak."