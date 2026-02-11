Yeni Şafak
Hatay’da kadın kooperatiflerine sıfır atık ve gıda mevzuatı eğitimi: Üretimde kalite pazarda güç

Hatay’da kadın kooperatiflerine sıfır atık ve gıda mevzuatı eğitimi: Üretimde kalite pazarda güç

13:5211/02/2026, Çarşamba
Hatay’da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine yönelik düzenlenen eğitimlerde gıda mevzuatı, doğru üretim teknikleri ve sıfır atık uygulamaları anlatıldı. Amaç hem ürünlerin katma değerini artırmak hem de pazarda güvenli dolaşımını sağlamak...

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kadın kooperatiflerinin gıda üretiminde daha güçlü ve rekabetçi hale gelmesi için kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdi. Sıfır atık uygulamalarından etiketleme kurallarına, ürün kalitesini belirleyen teknik kriterlerden üretim hatalarının önlenmesine kadar pek çok başlıkta verilen eğitimlerle üreticilerin mevzuata uyumlu ve sürdürülebilir üretim yapması hedefleniyor.

Teknik örneklerle anlatıldı

Eğitim programı kapsamında kadın girişimciler ve kooperatif bünyesinde üretim yapan katılımcılara, ulusal gıda mevzuatında yer alan yatay ve dikey düzenlemeler çerçevesinde detaylı bilgilendirme yapıldı. Özellikle ürün etiketleme kuralları, içerik beyanı, katkı maddeleri kullanımı ve ürünlerin taşıması gereken teknik kriterler üzerinde duruldu. Salça üretiminde brix oranı ve katkı maddeleri, pekmez ve nar ekşisinde temel bileşenler ile bulaşan riskleri gibi ürün bazlı teknik konular örneklerle anlatıldı.

Proses kontrolünün önemi vurgulandı

Programda yalnızca mevzuat değil, sahada en sık karşılaşılan üretim sorunları da masaya yatırıldı. Konserve ürünlerde şişme ve bozulma nedenleri, turşularda yumuşama gibi kalite kayıplarına yol açan hatalar ile bunların önlenmesine yönelik üretim, işleme ve depolama yöntemleri paylaşıldı. Ürünlerin pazara arz sürecinde sorun yaşanmaması için proses kontrolünün önemi vurgulandı.

Gıdada sıfır atık

Sıfır Atık Projesi çerçevesinde verilen bölüm ise eğitimin en dikkat çeken başlıklarından biri oldu. İşletmelerde ortaya çıkan gıda atıklarının nasıl değerlendirilebileceği konusunda uygulamalı örnekler sunuldu. Domates kabukları ve salça posasının kurutularak domates tozuna dönüştürülmesi, meyve kabuklarının bitkisel çay ve pastacılık ürünlerinde kullanılabilecek formlara getirilmesi gibi yöntemler anlatıldı. Gıda olarak değerlendirilemeyen atıkların ise uygun koşullarda komposta dönüştürülerek tarımsal üretime geri kazandırılabileceği belirtildi.

36 katılımcıya eğitim

İl genelinde düzenlenen toplantılarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından toplam 36 katılımcıya eğitim verildi. Programda ayrıca KOSGEB ile Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü yetkilileri de yer alarak kooperatiflerin yararlanabileceği hibe ve destekler hakkında bilgi sundu. Böylece eğitimler, sadece
“nasıl üretmeli”
sorusuna değil, aynı zamanda
“nasıl büyümeli ve değer kazanmalı”
sorusuna da yanıt vermiş oldu.


