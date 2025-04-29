Eski eşe şüpheli para transferi

DHMİ eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 26 yıl boyunca DHMİ bünyesinde çalışan Acar’ın aylık gelirinin 3 milyon TL olduğunu beyan ettiği öğrenildi. Ancak 2021 yılında kamu kayıtlarına göre yıllık sadece 150 bin TL maaş aldığı belirlendi.





FORMDA YER OLMADIĞI İÇİN BEYAN EDEMEMİŞ

Acar’ın mal bildirim formlarındaki alanların dar olması sebebiyle tüm menkul ve gayrimenkul mal varlıklarını beyan edemediğini bildirdi. Soruşturmada, Acar'ın yalnızca bir bankanın Ankara-Emek Şubesi'ndeki hesabından 2019-2024 yılları arasında 276 milyon TL'lik para hareketi olduğu tespit edildi. Ayrıca, aynı bankada 17 aktif, toplamda 128 hesap açtığı ve bu bankada 2, diğer bir bankada 1 kasa daha kiraladığı belirlendi. Yurt dışı hesaplarında ise yüklü miktarda döviz bulunduğu değerlendirildi.





ALTINLAR ESKİ EŞİME AİT

Acar'ın, Batman’da bir bakliyat fabrikası satın aldığı ve 12 gayrimenkulün doğrudan kendi adına kayıtlı olduğu, bazı taşınmazları ise üçüncü şahıslar üzerine aldığı belirlendi. İfadesinde bankalardaki hesaplarında yaklaşık 40 milyon TL olduğunu belirten Acar, özel kasasında ele geçirilen altın ve dövizlerin ise eski eşine ait olduğunu iddia etti.





MAL VARLIĞI ARAŞTIRILIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan müfettiş raporunda, Acar’ın geliriyle orantısız mal varlığı edindiği, bazı mülklerini gizlediği ve şüpheli banka hareketleri gerçekleştirdiği tespit edilmişti. Başsavcılık soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve mal varlığı üzerindeki tüm incelemelerin genişletildiğini açıkladı.



