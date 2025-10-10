Yeni Şafak
Eski iş ortağı tarafından evinin önünde bacağından vuruldu

14:0310/10/2025, Cuma
DHA
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde F.Ö., evinin önünde eski iş ortağı M.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. F.Ö. bacağından yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Eskibağlar Caddesi'nde meydana geldi. Eşi ile birlikte evden çıkan F.Ö., eski iş ortağı M.A. ile karşılaştı. M.A., bu sırada yanında getirdiği silahla F.Ö.'ye 3 el ateş etti. Kurşunlardan birisi bacağına isabet eden F.Ö., kanlar içinde yere yığıldı.


Yaralı F.Ö., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan M.A., Yunus ekipleri tarafından yakalandı. M.A.'nın polis merkezindeki ilk ifadesinde, "Beni 300-350 bin TL dolandırdığı için vurdum" dediği öğrenildi.





