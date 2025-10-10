Eski iş ortağı tarafından evinin önünde bacağından vuruldu

Olay, saat 00.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Eskibağlar Caddesi'nde meydana geldi. Eşi ile birlikte evden çıkan F.Ö., eski iş ortağı M.A. ile karşılaştı. M.A., bu sırada yanında getirdiği silahla F.Ö.'ye 3 el ateş etti. Kurşunlardan birisi bacağına isabet eden F.Ö., kanlar içinde yere yığıldı.