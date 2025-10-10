Yeni Şafak
Şantajcı sahte avukatlar polise yakalandı: 11 vatandaş 832 bin TL dolandırıldı

13:2110/10/2025, Cuma
IHA
Amasya.
Sosyal medyada arkadaşlık kurdukları 11 vatandaşın görüntülerini alıp daha sonrasında tehdit ve şantajla korkutarak toplam 832 bin TL dolandırdıkları belirlenen 4 sahte avukat, Amasya polisi tarafından yakalandı. 3’ü tutuklanan şahıslar gazetecilerin, "Avukatım yalanıyla vatandaşları neden dolandırdınız?" şeklindeki sorusuna yanıt vermedi.

Sosyal medya üzerinden arkadaşlık kurdukları vatandaşların fotoğraf ve videolarını ele geçirerek sonrasında iletişim kurdukları kişilerin yaşı küçük olup haklarında adli işlem yapıldığı iddiasıyla kendilerini avukat, uzlaştırmacı ve kâtip gibi ünvanlarla tanıtarak tehdit ve şantajla korkutup para talebinde bulunduklarının ihbar edilmesi üzerine, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Ülke genelinde toplam 11 ayrı dolandırıcılık olayına karışarak toplam 832 bin TL mağduriyete neden oldukları tespit edilen 4 şahıs gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanıp gözaltına alınarak Amasya’ya getirildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 10 banka kartı, 9 sim kart, 4 flash bellek, 1 bilgisayar, 1 ruhsatsız tüfek, 1 adet polis kokartı ele geçirildi. Şüpheli S.D., B.Ç. ve M.S., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. M.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Cezaevine gönderilen şahıslar çıkışta gazetecilerin
"Avukatım yalanıyla vatandaşları neden dolandırdınız?"
şeklindeki sorusuna ise yanıt vermedi. Amasya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada
, "Suçun önlenmesi, suç ve suçlularla mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir"
ifadelerine yer verildi.


