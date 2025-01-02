Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri uzun gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımları sebebiyle gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındığını açıkladı.
Cumhurbaşkanına hakaret etmişti
Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.
Uzun, soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada, "Sabri Uzun isimli şahıs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli, X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında adı geçen şahıs bugün Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.