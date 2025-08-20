Eski kız arkadaşına çalıştığı markette saldırdı: Ayırmak isteyen bir kişiyi bıçakladı

Alınan bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak’taki bir markette çalışan N.T.(44) işyerinde eski erkek arkadaşı A.Y’nin (34) fiziki saldırısına uğradı. Market önünde eski kız arkadaşını tokatlayan zanlı daha sonra ise market içine girerek saldırısını sürdürdü. Bu sırada vatandaşlar şüpheli şahsı durdurmak istedi. Vatandaşlara da saldıran zanlı A.Y, burada E.E’yi bıçakla yaraladı. Yaralı, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi alınırken zanlı polis tarafından gözaltına alındı.