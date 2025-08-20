Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eski kız arkadaşına çalıştığı markette saldırdı: Ayırmak isteyen bir kişiyi bıçakladı

Eski kız arkadaşına çalıştığı markette saldırdı: Ayırmak isteyen bir kişiyi bıçakladı

13:3520/08/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Eski kız arkadaşına çalıştığı markette saldırdı: Ayırmak isteyen bir kişiyi bıçakladı
Eski kız arkadaşına çalıştığı markette saldırdı: Ayırmak isteyen bir kişiyi bıçakladı

Yalova’da zincir bir markette çalışan eski kız arkadaşına işyerinde saldıran şüpheli, olaya müdahale eden vatandaşlardan birini bıçakladı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak’taki bir markette çalışan N.T.(44) işyerinde eski erkek arkadaşı A.Y’nin (34) fiziki saldırısına uğradı. Market önünde eski kız arkadaşını tokatlayan zanlı daha sonra ise market içine girerek saldırısını sürdürdü. Bu sırada vatandaşlar şüpheli şahsı durdurmak istedi. Vatandaşlara da saldıran zanlı A.Y, burada E.E’yi bıçakla yaraladı. Yaralı, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi alınırken zanlı polis tarafından gözaltına alındı.


Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.


Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.




#Yalova
#Saldırı
#Bıçaklı saldırı
#Market
#Kız arkadaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kırtasiye destek ödemesi için başvuru tarihi ve işlemleri nasıl yapılır? e-Devlet kırtasiye yardımı başvuruları 2025