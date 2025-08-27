Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan hakkında tutuklama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Selahattin Yılmaz suç örgütü' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilerek 24 Ağustos'ta Ankara'da gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
Savcılıkta ifadesi alınan İsmet Sayhan, ‘Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma’ suçundan tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.
Casusluk iddiası
Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda delil niteliğinde belge ele geçirilen Sayhan'ın casusluk iddiasıyla gözaltına alındığı iddia edilmişti.
Selahattin Yılmaz Suç Örgütü
İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, cezaevinde avukatı aracılığıyla suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Selahattin Yılmaz’a “Aziz İhsan Aktaş’ı susturun” talimatı verdiği iddia edilmişti. Yapılan operasyonlar sonucu Selahattin Yılmaz suç örgütü soruşturması kapsamında 10 şüpheli tutuklanmıştı.