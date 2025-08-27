Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan hakkında tutuklama kararı

Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan hakkında tutuklama kararı

15:1327/08/2025, Wednesday
G: 27/08/2025, Wednesday
Diğer
Sonraki haber
İsmet Sayhan
İsmet Sayhan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Selahattin Yılmaz suç örgütü' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilerek 24 Ağustos'ta Ankara'da gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.


Savcılıkta ifadesi alınan İsmet Sayhan, ‘Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma’ suçundan tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.


Eski Makine ve Kimya Endüstrisi yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan tutuklandı.


Casusluk iddiası


Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda delil niteliğinde belge ele geçirilen Sayhan'ın casusluk iddiasıyla gözaltına alındığı iddia edilmişti.


Selahattin Yılmaz Suç Örgütü


İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, cezaevinde avukatı aracılığıyla suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Selahattin Yılmaz’a “Aziz İhsan Aktaş’ı susturun” talimatı verdiği iddia edilmişti. Yapılan operasyonlar sonucu Selahattin Yılmaz suç örgütü soruşturması kapsamında 10 şüpheli tutuklanmıştı.




#Makine ve Kimya Endüstrisi
#İsmet Sayhan
#MKE
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hurda Araç Teşviki 2025: ÖTV Muafiyeti, Yerli Araç Desteği Başvuru, 20 Yaş Üstü Araç Teşviki Şartları Detaylar Sıralandı