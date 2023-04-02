Eski Ramazanlar Kağıthane'de hayat buluyor.

Ramazan etkinlikleri Kağıthane Meydanı’nda her akşam çocuklara yönelik etkinliklerle devam ederken her hafta cuma ve cumartesi teravih sonraları yetişkinlere özel programlar yer alıyor. Kağıthane’de geleneksel Ramazan ayının çocuklara özel etkinlikleri arasında; yarışmalar ve çocuk şarkıları konserleri; kukla, illüzyon, Karagöz- Hacivat, jonglör, Nasreddin Hoca, İbiş ve Orta Oyunu gösterileri yer alıyor. Bu gösterilerle çocukların Ramazan ayını her zaman güzel hatırlamaları amaçlanıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin.

ÜNLÜ İSİMLER OLACAK

Kağıthane Belediyesi Ramazan’da yetişkinlere de özel bir çok etkinlik sunuyor. Yine aynı meydanda gerçekleşen etkinliklerde bugüne kadar eğitimci ve yazarlar Bekir Develi, Hayati İnanç, Ahmet Bulut ve Merve Gülcemal; Ramazan’ın maneviyatına uygun söyleşileriyle yer aldı. Gelecek haftalarda ise İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu ve Mustafa Karataş, sanatçı Dursun Ali Erzincanlı ve televizyon programcısı Serdar Tuncer ile Yazar Saliha Erdim Kağıthanelilerle bir araya gelecek.

HANELERİMİZE HUZUR VE BEREKET GETİRSİN

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; “İftardan sonra her akşam çocuklarımıza özel birbirinden güzel etkinliklerle Kağıthane Meydanımızdayız. Aynı zamanda birbirinden değerli sanatçı ve yazarlarımızı da burada vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Tüm İstanbulluları davet ediyorum. Ramazan’ın hanelerimize huzur ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.

BU RAMAZAN’DA DA YÜZLER GÜLÜYOR

Kağıthane Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi 20 bine yakın aileye bu Ramazan gıda yardımında bulundu. Un, yağ, şeker, tuz, kuru bakliyatlar ve şarküteri ürünlerinden oluşan yardım paketleri vatandaşların evlerine kadar ulaştırıldı. Belediye ayrıca çölyak hastası olanlara özel olarak hazırlanan glütensiz gıdalardan oluşan paketlerini teslim etti. Ramazan’da depremzedeler de unutulmadı. Kağıthane Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası bölgeye 100 tıra varan yardım malzemesi göndermişti. Belediye, Ramazan ayının gelmesiyle de Malatya Battalgazi’de depremzedelere her gün bin kişilik iftar yemeği veriyor.

ÇOCUKLAR İÇİN İFTAR VAKTİ

Kağıthane Belediyesi tarafından çocuklara Ramazan ruhunu yaşatmak adına tekne orucu iftarı verildi. Küçük yaşta çocukları oruca alıştırmak ve Ramazan’ın maneviyatını hissetmelerini sağlamaya aracı olmak için önerilen bir alışkanlık olan tekne orucu; Kağıthane'de bir dizi etkinlikle açıldı. Ramazan'ın birinci günü Kağıthane Belediyesi'ne ait yeni kültür merkezinde çocuklara özel iftar programı düzenlendi. Çocuklar oruçlarını öğlen namazına müteakip okunan ezanla açtılar. Tekne orucu iftarına yüzlerce çocuk katıldı. Yanı sıra iftar programında çocuklara özel Ramazan etkinlikleri de düzenlendi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’de tekne orucu iftarında miniklerle bir araya gelip oruç heyecanlarına ortak oldu.

Depremzedelere özel iftar

Türkiye deprem yaralarını sararken, depremden etkilenerek farklı illere göç eden vatandaşlar yararına yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenleniyor. Kağıthane Belediyesi de depremzede vatandaşlar için iftar programı düzenledi. Belediyeye ait Merkez Mahallesi Kültür Merkezi’ndeki iftar programına; depremden etkilenerek İstanbul’a göç eden bine yakın vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edildi, ardından ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. İftar programında çocuklar da unutulmadı. Çocukların Ramazan’ı güzel hatırlamaları ve moral için sahne etkinlikleri düzenlendi. Depremzede vatandaşlar iftar programı dolayısıyla birlik beraberlik ruhunun yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de orucunu depremzede vatandaşlarla birlikte açtı. İftar sofralarını tek tek gezen Başkan Öztekin her bir aileyle birebir görüşerek talep ve önerilerini değerlendirdi.

100 TIR yardım gönderildi

Başkan Öztekin, depremden etkilenen illerin yeniden kalkınması için yapılan çalışmaları değerlendirerek, “Yaşanan deprem felaketi sonrası devlet ve millet el ele omuz omuza vererek; depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Kağıthane Belediyesi olarak düzenlediğimiz yardım seferberliğinde 100 TIR’a varan acil ihtiyaçları bölgeye ulaştırdık. Şu an acil ihtiyaçların başında gelen konteyner ve ekmek fırınlarımızı afetzede vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Bölgenin yeniden imarı için var gücümüzle sahadayız. Bölgenin salgın hastalıklardan korunması için temizlik çalışmalarını üstlendik. Yaralı vatandaşlarımızın hastaneye nakillerini sağlamak üzere ambulanslarımızı ve sağlık ekibimizi görevlendirdik. Kağıthane Belediyesi, çalışanları ve meclis üyeleri olarak; ‘Türkiye Tek Yürek’ yardım programına depremzedeler için 10 milyon TL destekte bulunduk” diye konuştu.







