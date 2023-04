Eski Ramazanlar Kağıthane'de hayat buluyor.

Ramazan etkinlikleri Kağıthane Meydanı’nda her akşam çocuklara yönelik etkinliklerle devam ederken her hafta cuma ve cumartesi teravih sonraları yetişkinlere özel programlar yer alıyor. Kağıthane’de geleneksel Ramazan ayının çocuklara özel etkinlikleri arasında; yarışmalar ve çocuk şarkıları konserleri; kukla, illüzyon, Karagöz- Hacivat, jonglör, Nasreddin Hoca, İbiş ve Orta Oyunu gösterileri yer alıyor. Bu gösterilerle çocukların Ramazan ayını her zaman güzel hatırlamaları amaçlanıyor.