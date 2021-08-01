Gündem Vali Coşa veda
İSTANBUL

Vali Coş’a veda

Başakşehir’deki evinde kalp krizi sonucu vefat eden eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş (62) Fatih Camii’ndeki cenaze namazının ardından Eyüpsultan’da toprağa verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş son yolculuğuna uğurlandı
Hüseyin Avni Coş

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş 62 yaşında hayatını kaybetti. 2014-2017 tarihleri arasında Sakarya Valiliği yapan Coş, İstanbul Başakşehir’deki evinde kalp krizi geçirdi.

Esenyurt’taki özel bir hastaneye kaldırılan Coş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Coş için dün ikindi vakti Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Coş’un Türk bayrağına sarılı naaşı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı tören mangası tarafından Fatih Camii’ne getirildi.

Coş’un naaşının başında tören mangası nöbet tuttu. Hüseyin Avni Coş, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz’un kıldırdığı cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedildi. 1982’de mülki idare amirliğine başlayan Coş, farklı ilçelerde kaymakamlık yaptı. Sırasıyla Bingöl, Aksaray, Kırklareli, Aydın, Adana ve Sakarya Valiliği yapan Coş, 21 Haziran 2017’de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Merkez Valiliği’ne atanmıştı.

Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti
GÜNDEM
Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti
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