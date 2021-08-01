Vali Coş’a veda

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş 62 yaşında hayatını kaybetti. 2014-2017 tarihleri arasında Sakarya Valiliği yapan Coş, İstanbul Başakşehir’deki evinde kalp krizi geçirdi.
Esenyurt’taki özel bir hastaneye kaldırılan Coş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Coş için dün ikindi vakti Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Coş’un Türk bayrağına sarılı naaşı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı tören mangası tarafından Fatih Camii’ne getirildi.
Coş’un naaşının başında tören mangası nöbet tuttu. Hüseyin Avni Coş, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz’un kıldırdığı cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedildi. 1982’de mülki idare amirliğine başlayan Coş, farklı ilçelerde kaymakamlık yaptı. Sırasıyla Bingöl, Aksaray, Kırklareli, Aydın, Adana ve Sakarya Valiliği yapan Coş, 21 Haziran 2017’de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Merkez Valiliği’ne atanmıştı.