Eski Ülkü Ocakları Başkanı Ateş cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı

Ankara’da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş (38), motosikletli bir kişinin silahlı saldırısında yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki 1456'ncı Sokak'ta meydana geldi. Akademisyen Ateş ve yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, bir binadan çıktıkları sırada sokaktan motosikletle geçen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

BAŞINDAN VURULDU

Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt omzundan yara aldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Ateş'in cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Sinan Ateş'in cenazesinin bugün memleketi Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

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ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara Valiliği, "Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir" açıklamasında bulundu.

GÜNDEM Eski Ülkü Ocakları Başkanı öldürüldü: Sinan Ateş'e Ankara'da silahlı saldırı