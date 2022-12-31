Gündem Eski Ülkü Ocakları Başkanı öldürüldü Sinan Ateşe Ankarada silahlı saldırı
ANKARA

Eski Ülkü Ocakları Başkanı öldürüldü: Sinan Ateş'e Ankara'da silahlı saldırı

Ülkü Ocakları’nın önceki başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş (38), Çankaya’da motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ateş, aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi öğretim üyesiydi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski Ülkü Ocakları Başkanı öldürüldü: Sinan Ateşe Ankarada silahlı saldırı
Sinan Ateş

Ankara’da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş (38), motosikletli bir kişinin silahlı saldırısında yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki 1456'ncı Sokak'ta meydana geldi. Akademisyen Ateş ve yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, bir binadan çıktıkları sırada sokaktan motosikletle geçen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Selman Bozkurt
Selman Bozkurt

BAŞINDAN VURULDU

Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt omzundan yara aldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Ateş'in cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Sinan Ateş'in cenazesinin bugün memleketi Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

Asla çekilmeyecek filmler listesi

Asla çekilmeyecek filmler listesi

​'Bu nasıl liste' diyecekler okusun lütfen.
Aylardır konuşulan transfer gerçekleşti

Aylardır konuşulan transfer gerçekleşti

Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'a imza attı.
6lı Masanın ikisi esas dördü teferruat

6'lı Masanın ikisi esas dördü teferruat

​Numan Kurtulmuş Yeni Şafak'a konuk oldu.
Samimiysen gel bu işi bitirelim

Samimiysen gel bu işi bitirelim

​Kılıçdaroğlu'na anayasa çağrısı​.
Kemal Bey kazanamaz demeyin

Kemal Bey kazanamaz demeyin

​Ahlatlıbel zirvesinde Akşener ikna mı oldu?
EYT'nin ekonomiye dört katkısı

EYT'nin ekonomiye dört katkısı

​Gençlere istihdam kapısı olacak.
Suriye mesaisi

Suriye mesaisi

​'PKK'nın YPG'den farkı olmadığını vurguladık'
Sanayi elektriğine yüzde 16 indirim

Sanayi elektriğine yüzde 16 indirim

​İş dünyası atılan adımdan memnun.
Eski Ülkü Ocakları Başkanı öldürüldü

Eski Ülkü Ocakları Başkanı öldürüldü

​Sinan Ateş'e Ankara'da silahlı saldırı.
Aydın'da restoranda tüp patladı

Aydın'da restoranda tüp patladı

​4'ü kadın 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
Güneydoğu Avrupa'da istikrar önemli

Güneydoğu Avrupa'da istikrar önemli

​Karadağ'ın AB üyeliğini destekliyoruz.
Thodex Faruk'un iadesi onandı

Thodex Faruk'un iadesi onandı

​400 bin kişiyi dolandırmıştı.
İzmir'de vinç devrildi

İzmir'de vinç devrildi

​Kazada dört kişi hayatını kaybetti.
Yeniden düzenlendi

Yeniden düzenlendi

​EPDK'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önemli karar.
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

​9 ülkenin büyükelçileri değişti.

Süper Lig'in <br>dikkat çeken ismi veda etti

Süper Lig'in
dikkat çeken ismi veda etti

​Sivasspor'dan neden ayrıldığını basın toplantısında açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.